Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı sonucu meydana gelen silahlı kavgada 55 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Güvenir Mahallesi'nde, akraba olan iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 55 yaşındaki eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel