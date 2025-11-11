Haberler

Birecik'te Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgaya karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Ç. hakimlikçe tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kavgada ağır yaralanan Erol Ç. ise Birecik Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında önceki gün çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
