Birecik'te Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kavgaya karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Ç. hakimlikçe tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kavgada ağır yaralanan Erol Ç. ise Birecik Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
