Birecik'te Akraba Kavgası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybederken, oğlu yaralandı. Olayda şüpheli olarak gözaltına alınan Hasan K.'nın yaralılara ateş ettiği belirtildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Aşağı Eşme Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Şüpheli Hasan K. (53) tabancayla yeğeni Enver K. (38) ile yeğeninin oğlu Ebubekir K'ye (22) ateş etti.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Enver K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel