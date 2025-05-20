Birecik'te Akraba İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı, 7 Gözaltı

Birecik'te Akraba İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı, 7 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliye binası önünde husumetli akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı ve 7 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliye binası önünde husumetli akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Birecik Adliyesi önünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle davalık olan akraba iki ailenin bireyleri, duruşma öncesi karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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