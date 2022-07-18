Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Güncel