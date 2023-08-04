Afyonkarahisar'ın bir çok ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakayı ele verirken, çalıntı motosikleti bulunup kendisine teslim edilen bir genç ise jandarmaya teşekkür etti.

Birçok ilçede motosiklet çalan şahıslar Bolvadin'de yakalandı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın bir çok ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakayı ele verirken, çalıntı motosikleti bulunup kendisine teslim edilen bir genç ise jandarmaya teşekkür etti.

Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yaşayan Nebi Can Şişik isimli genç jandarmaya başvurarak motosikletinin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde motosikleti çalan şahısların Y.B. ve F.B. olduğunu tespit edildi. Ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şişik'in bulunan motosikleti ardından kendisine teslim edildi. Motosikleti bulunduğu için jandarma ekiplerine teşekkür eden Şişik, "Motosikletin çalındıktan sonra jandarmaya gittim. Kendileri de motosikleti buldu ve bana teslim ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Olayın ardından Şişik kendisine teslim edilen motosikletini alarak evinin yolunu tuttu.

Öte yandan, şahısların daha öncede Bolvadin'de 2, Şuhut ilçesinde 2 ve Çay ilçesinde 1 motosikletin çalınması olaylarının failleri olduğunu belirtilirken, adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.