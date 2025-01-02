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Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Kostümlü Okuma Provası Gerçekleşti

Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Kostümlü Okuma Provası Gerçekleşti
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TRT 1'de yayımlanacak olan 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin kostümlü okuma provası yapıldı. Dizi, 1990'lı yıllarda İstanbul'da geçecek bir aşk hikayesini ve adalet arayışını konu alıyor.

TRT 1'de izleyici karşısına çıkması planlanan "Bir Zamanlar İstanbul" projesinin kostümlü okuma provası yapıldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre çağdaş bir Köroğlu destanı olarak hazırlanan dizinin, oyuncu kadrosu, sahneleri, karakterleri ve hikayesiyle ön plana çıkması hedefleniyor.

Provada, başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer de yer aldı.

Dizinin proje tasarımını üstlenen yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizimizin okuma provasını gerçekleştirdik. Projemizin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çok yakında güçlü hikayemiz ve muhteşem oyuncu kadromuzla izleyicimizle buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği yapım, 1990'lı yıllarda İstanbul'da geçiyor. Aşk hikayesi ve adalet arayışını konu alan dizide, Türk dili ve edebiyatı bölümü son sınıf öğrencisi bir gencin mafya dünyasına girip bütün dengeleri değiştirme ve kahramanlaşma öyküsü işleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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