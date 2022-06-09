Bir yıl önce 10 bin liralık Bitcoin alsanız kazancınız ne olurdu? - Haberler

Pek çok kişi kripto paraları birer yatırım fırsatı olarak görüyor. Kimi ise yalnızca para aktarımı ve güvenli birikim hesabı olarak kullanıyor. Peki bir yıl önce 10 bin liralık Bitcoin almış olsaydınız şu anda kazancınız ne kadar olurdu?

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Bir yıl önce Bitcoin ne kadardı?

Bitcoin yani Bitcoin'in mevcut değerini ve bir yıl önceki piyasa satış fiyatını görebilmek için global bir kripto para borsasına (Binance) bakıyoruz. BTC/USDT grafiğini detaylı bir şekilde incelediğimizde anlık olarak 30 bin dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Yine BTC/USDT grafiğine göre bir yıl önce, yani 9 Haziran 2021'de Bitcoin'in değeri 37 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Hatta BTC'nin tarihi rekorunu kırdıktan hemen sonraki düşüşe geçtiği döneme denk geldiğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl içerisinde -2021 yılının sonlarına doğru- Bitcoin bir daha çıkışa geçerek Kasım ayının ortasına doğru 69 bin dolarlık değeriyle rekor kırdı. Fakat daha sonra 32 bin 950 dolar seviyesine kadar geriledi.

Dönemsel olarak 50 bin dolar barajına yaklaşmış olsa da şu anda belirttiğimiz gibi 30 bin dolar seviyelerine kadar çekilmiş durumda. Dolayısıyla tam 1 yıl önce BTC alan bir kişi eğer şu ana kadar hiç satış işlemi yapmadıysa yaklaşık yüzde 18 civarında bir zarar etmiş durumda oluyor.

Fakat bir de Dolar/TL grafiğine bakmamız gerekiyor. Çünkü o dönemde doların lira karşısındaki değeri şu ana göre daha düşüktü. Hatta 4 Mayıs 2021 tarihinde 1 dolar, 8.32 TL'ye denk geliyordu. Bu sebeple, 10 bin TL ile kripto para borsasına giren bir kişi BTC'ye tam 1.201 dolar yatırmış olacaktı.

Yüzde 18 civarı bir zarara uğradığı için de halihazırda 958 doları olacaktı. Fakat şu anda doların lira karşısındaki değeri oldukça yüksek. Hatta 1 dolar 17.15 TL'ye denk geliyor. Bu sebeple BTC/USDT'de bulunan parasının değeri de 16 bin 892 TL oluyor.

Yani aslında kripto parada yaşanan zarar dolar ile sübvanse edilmiş oluyor. Fakat bu süre içerisinde hayatımızın daha da pahalılaştığını ve açıklanan yüksek enflasyonu da göz önüne aldığımız zaman şu an elimize geçen 16 bin 892 TL'nin 1 yıl önceki 10 bin TL'den daha değersiz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de kağıt üstünde zarara değil kara geçildiğini belirtelim.

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