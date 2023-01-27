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Bir Yeryüzü Cenneti Xingtso Gölü'nün Drone ile Keşfi

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Xingtso Gölü, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Nyingchi ilinin Gongbo'gyamda ilçesinde yer alıyor.

Xingtso Gölü, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Nyingchi ilinin Gongbo'gyamda ilçesinde yer alıyor.

İyi talihi simgeleyen Çin'e ait geleneksel bir obje olan Jade Ruyi şekline sahip olan göl, uzaktaki okyanustan gelen sıcak ve yağışlı havanın beslediği gür, balta girmemiş ormanlarla çevreli halde bulunuyor.

Dağlar, ormanlar ve nehirlerin hayranlık uyandırıcı manzarası ve bunlarla uyum içinde uzanan göl, her turisti derinden büyüleyen bir dünya cennetini andırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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