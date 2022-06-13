Türkiye'de bir ilk! Kimlikteki din hanesinden İslam'ı sildirip "Tengri" yazdırdı
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Bir vatandaş kimliğindeki din hanesini İslam'dan Tengri'ye değiştirmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık yetkilileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüşerek "Tengri" diye bir din olup olmadığını sordu. Diyanetin yanıtı "Belli bir dini ifade etmemektedir" olurken, İçişleri Bakanlığı bu yanıta rağmen vatandaşın talebini onayladı. Öte yandan yaşanan durum, kayıtlara bir ilk olarak geçti.
Bir süredir resmi kayıtlardaki din bilgisini değiştirmek için uğraşan bir vatandaş, kimlikteki din hanesine bölümüne "Tengri" yazdırmak için İçişleri Bakanlığına başvurdu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA DANIŞTI
Vatandaşın bu talebi üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüştü. Bakanlığın "Tengri" diye bir din olup olmadığı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığının cevabı "Tengri" ibaresi "belli bir dini ifade etmemektedir" oldu. Alınan bu yanıta rağmen Bakanlık, vatandaşın talebini onaylayarak şahsın resmi kayıtlardaki din hanesini 'İslam' yerine "Tengri" olarak değiştirdi.
KAYITLARA İLK OLARAK GEÇTİ
Alınan karar Türkiye tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yaşanan durum ile ilgili açıklamalarda bulunan vatandaş ise olayın "emsal niteliğinde" olduğunu aktardı.