Türkiye'de bir ilk! Kimlikteki din hanesinden İslam'ı sildirip 'Tengri' yazdırdı

Bir süredir resmi kayıtlardaki din bilgisini değiştirmek için uğraşan bir vatandaş, kimlikteki din hanesine bölümüne "Tengri" yazdırmak için İçişleri Bakanlığına başvurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA DANIŞTI

Vatandaşın bu talebi üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüştü. Bakanlığın "Tengri" diye bir din olup olmadığı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığının cevabı "Tengri" ibaresi "belli bir dini ifade etmemektedir" oldu. Alınan bu yanıta rağmen Bakanlık, vatandaşın talebini onaylayarak şahsın resmi kayıtlardaki din hanesini 'İslam' yerine "Tengri" olarak değiştirdi.

KAYITLARA İLK OLARAK GEÇTİ

Alınan karar Türkiye tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yaşanan durum ile ilgili açıklamalarda bulunan vatandaş ise olayın "emsal niteliğinde" olduğunu aktardı.