'Bir Taşın Hafızası' oyunu, Gazze direnişini sahneye yansıtacak

Tiyatro oyunu "Bir Taşın Hafızası", yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro Teyakkuz ve YediHilal işbirliğiyle Filistin'e destek olmak amacıyla üniversiteli gençler tarafından hazırlanan oyun, Gazze direnişini sahneye yansıtacak.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı, 7 Ekim'den bugüne çeşitli çalışmalarla Filistin gündemini önde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Filistin konusunda söz söylemeyi ve işler ortaya koymayı kıymetli gördüklerini vurgulayan Paçacı, "Şimdi ise gençliğin heyecanı, sanatın diliyle sahneye taşınıyor. Üniversiteli gönüllü gençlerden oluşturduğumuz Tiyatro Teyakkuz, ilk oyunları 'Bir Taşın Hafızası' ile perdelerini açıyor. Bir taşın sessizce anlattığı, gözlerden saklı kalanların izinde, Gazze direnişinden ilhamla, adanmışlığın ve mücadelenin izini süren bir anlatıyla sizi bu ilk gösterime davet ediyoruz." dedi.

"Filistin'le alakalı biz ne yapabiliriz?" sorusundan yola çıktıklarını dile getiren Paçacı, şunları kaydetti:

"Tiyatro alanında da bir eser ortaya koymamız gerektiği kanaatine vardık. Hazırlık sürecinin ardından oyun sahneye taşındı. Genç kardeşlerimizin amatör çalışmaları hocalarımızla beraber profesyonel bir oyuna dönüştü. Bir Taşın Hafızası tiyatrosu, Gazze direnişini sahneye yansıtacak."

Paçacı, YediHilal'in ilk günden beri kültür ve sanatı üs bilerek, yayınlar, okuma grupları, konuşmalar, müzik grupları ve Filistin Zaman Tüneli sergisi gibi çeşitli nitelikli çalışmalar yaptığını aktararak, "Biz YediHilal olarak sanatın gücüne inanıyoruz. Sanatın da bizim kendi derdimiz ve davamız ile bütünleşince kıymete kavuştuğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Sanat üzerinden derdini anlatma vizyonu çok değerli"

Oyunu yazan ve yöneten Hakan Hüseyin Gül, proje fikrinin ilk olarak geçen yaz ortaya çıktığını belirterek, "YediHilal'in sanat üzerinden derdini anlatma vizyonu çok değerli. Bu kolektiflik üzerinden Samet Paçacı başkanımla görüşmelere başladık. Derneğin bu oluşumu beni en çok cezbeden noktalardan biri oldu." ifadesine yer verdi.

Proje üzerine konuşarak bir ekip kurduklarını dile getiren Gül, "Proje tasarımı tamamen YediHilal'in kendi inisiyatifi üzerinde oluşturuldu. 'Biz Filistin temalı bir iş yapmak istiyoruz ve bunu sahaya götürecek profesyonel bir yapı olmasını istiyoruz.' denildi. Biz genç bir ekiple, üniversiteli gönüllü arkadaşlarla bir eğitim sürecine başladık. Sadece bizler değil, aynı zamanda misafir akademisyen ve uzman hocalar, oyuncular, dramaturglar ve yazarlar da dersler verdi." dedi.

Eğitimlerin neticesinde bir metin kaleme aldıklarını ve provalarla sahneye taşıdıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Genç oyuncularımız Filistin'i konu alan bir eserde oynamak istedi, ben de bir metin kaleme aldım. Dramaturgların ve edebiyat dünyasından büyüklerimizin incelemesiyle Bir Taşın Hafızası oyunu ortaya çıktı. YediHilal, her işi kollektif bir biçimde ele alan profesyonel bir yapı. Tiyatronun sahnedeki yükünü de ciddi anlamda kolaylaştırdılar. Her kademede yoğun bir temponun içerisindeyiz."

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemilere işaret eden Gül, "Biz de bu oyunda bütün dünyayı, insanlığı, tabii ki en başta bayrağı taşıyacak Müslümanları metafor olarak bir gemiye koyduk. Oyunumuzun içerisinde Avrupa'da bu hususta çok insani noktada mücadele eden insan yüzleri de var. Filistin insanı da var, dünyanın dört bir yanından bununla ilgili anlatacaklarını aynı bizim düşüncemizle sanatla anlatan kişiler de var." değerlendirmesinde bulundu.

"Arka planda emek veren çok fazla isim var"

Yardımcı yönetmen Samet Demir ise üniversiteli gençlerin bir araya gelmesi amacıyla başladıkları projenin sonucunda oyunu sahnelediklerine işaret etti.

Oyunun hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Demir, şunları aktardı:

"Bir Taşın Hafızası oyunu Türkiye çapında Filistin'i anlatan nadir eserlerden birisi olacak. Çünkü alışılagelmiş tarzda bir oyun değil. Farklı bir bakış açısıyla yazılan, farklı bir reji ile ortaya konulan, diğer oyunlardan ayrışan bir yerde. Oyunda rol alan arkadaşlarımızın daha önce küçük tecrübeleri olmuş, küçük sahnelerde oynamışlar ama hevesleri ve heyecanları büyük. Sıkı bir eğitim dönemi geçirdik. İyi bir kadroyla güzel bir eğitim aldılar. Ardından oyunumuzun prova sürecinde çok sıkı bir çalışmaya imza attılar. En büyük takdir oyuncu arkadaşlarımızın. Öte yandan arka planda emek veren çok fazla isim var."

Ali Sürmelioğlu ve Tufan Yılmaz'ın dramaturg olarak yer aldığı oyunun dekor tasarımı ile kostümlerini Numan Noyan Küçük hazırladı.

Tek perdelik oyunun konusu şöyle:

"İngiliz bir gazeteci olan David gençliğinde haber yapmak için gittiği Filistin'de yaşadığı büyük dönüşümün ardından yıllar sonra o topraklara geri dönmek ister. Müslüman olup, adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Oğlu John babasının bu kararını sorgularken, Yusuf'un geçmişi, tanıklıkları ve içsel yolculuğunu dinlemeye başlar. Yusuf'un Müslüman oluşu, Filistin halkıyla kurduğu derin bağ, gazeteciliğin sınırları ve vicdanı arasında gidip gelmesiyle örülür. Gerçekle yüzleşen, zulmün karşısında duran karakterler aracılığıyla hem Filistin'in hem de insanlığın sesi duyurulmaya çalışılır. Yusuf'un kişisel arayışı, evrensel bir vicdan çağrısına dönüşür. Babasını Filistin topraklarına göndermek istemeyen John, yıllardır göremediği gerçeklik ile yüzleşecektir."