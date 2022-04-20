"Bir Soğuk Savaşın Başladığını Görüyoruz"
DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanması halinde uygulanacak yol haritasının şimdiden tartışılması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası bozulan güvenin yeniden tesis edilmesinin yıllar alacağını dile getirdi.
Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanması halinde uygulanacak yol haritasının şimdiden tartışılması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası bozulan güvenin yeniden tesis edilmesinin yıllar alacağını dile getirdi
DailyMotion.com / Güncel