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Bir Sigara Grubunun Ürünlerine 2 TL Zam

ANKA - Güncel
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Bir Sigara Grubunun Ürünlerine 2 TL Zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına kutu başına 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına kutu başına 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya gelen zammı Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden, "Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi" diyerek açıkladı. JTİ grubuna ait ürünlerde en düşük sigara 27,5 TL olurken, en pahalı sigara 30 TL'ye yükseldi.

ANKA / Güncel

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