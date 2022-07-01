Bir Sigara Grubunun Ürünlerine 2 TL Zam Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına kutu başına 2 TL zam geldiğini duyurdu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına kutu başına 2 TL zam geldiğini duyurdu. Sigaraya gelen zammı Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden, "Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi" diyerek açıkladı. JTİ grubuna ait ürünlerde en düşük sigara 27,5 TL olurken, en pahalı sigara 30 TL'ye yükseldi. ANKA / Güncel Türkiye Tekel Güncel Haberler

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