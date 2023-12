Bir pastaya TC kimlik numarası

KAHRAMANMARAŞ'ta araç kiralama firması aracılığıyla birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen 8'i tutuklu, 23 sanık hakkında 2 ile 806 yıl arasında değişen hapis cezaları istemi ile dava açıldı. Mustafa Can K.'nin (27), icraya vereceği müşterinin birinci derece yakınlarının TC kimlik numaralarını noter katibi M.P.'den temin ettiği, bunun karşılığında da sanık M.P.'ye pasta gönderdiği yazışmalar da dava dosyasına girdi.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl emniyete giden kişi, kiraladığı aracın bir süre sonra çalışmadığını, aracı kiraladığı firmanın sahipleri tarafından 'Araca arıza yaptırmışsın' diyerek, kendisine boş senet imzalattırıldığını söyledi. Çalışma başlatan polis, Atakan K. (33) ile kardeşi Ahmet K.'nin (25), işlettiği 2 ayrı araç kiralama firması aracılığıyla birçok kişiyi değişik yöntemler ile dolandırdığını tespit etti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce özel bir ekip kuruldu.

22 AYRI ADRESE OPERASYON

Özel ekip, Atakan K.'nin liderliğini yaptığı suç örgütünün araçları kiraya verdikleri müşterilere 'Araca arıza yaptırmışsın. Arıza lambası yanıyor. Koltuğu yakmışsın, arabayı çizmişsin' gibi bahaneler ile insanları dolandırdığını tespit edip, Atakan K. ile diğer kişileri takibe aldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda 1 Kasım 2022'de 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında komiser, noter katibi, banka çalışanı ve avukatın da olduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü de şüpheliler arasında yer alan komiser M.S.'yi açığa alıp, idari soruşturma başlattı.

'USULSÜZ ALINAN SENET YOKTUR'

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Atakan K., savcılık sorgusunda suçlamaları reddetti. Atakan K., "Depozito ücretlerini aldığım şahıslara internet bankacılığı üzerinden depozito iadesi yazarak, paralarını iade ediyordum. Araçlarımın hiçbirinde motor blokaj bulunmamaktadır. Araç kiralama işlemlerinde teminat olarak senet alınır, soruşturmaya konu tüm senetler, bu kapsamda alınan senetlerdir. Usulsüz bir şekilde alınan senet yoktur" dedi.

SAVCILIKTA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ahmet K. ise savcılık sorgusunda suçunu itiraf etti. İtirafı nedeniyle ağabeyi Atakan K.'nin kendisine zarar verebileceğini belirtip, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını da talep eden Ahmet K., şunları anlattı:

"Her 2 iş yerinde de soruşturmaya konu dolandırıcılık ve yağma olayları gerçekleşti. Bu tür olaylara karışmak ve bulaşmak istemediğimde, nişanlım olan Eda K. hesabına attıkları paralar dolayısıyla beni tehdit ediyorlardı. 100'den fazla kişiye karşı dolandırıcılık ve yağma olaylarını gerçekleştirdiler. Atakan K. ve Mustafa Can K.'nin emir ve talimatı ile sahte yol uygulaması, sahte ceza uygulaması, motor blokaj sistemi ile motor arızası verme durumu gibi birçok yöntemle sanayide çalışan oto tamir ustaları, trafik komiseri, muhasebeci, banka çalışanı gibi belirli meslek gruplarından aldıkları destekle müştekilere karşı yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiler. Atılı suçlamaları anlattığım şekli ile kabul ediyorum. Pişmanım."

Eda K. (30) de araç kiralama firmasının bir çalışanı olduğunu belirtip, suçlamaları kabul etmeyerek, "Soruşturmaya konu dolandırıcılık ve yağma olaylarının çoğunda Atakan emir verirdi. Soruşturmada ve olayda adı geçen diğer kişiler de Atakan'ın istediğini yapıyorlardı. Olaylarda benim hesabımı kullanarak paraları Atakan kendi hesabına aktarıyordu. Buradan hangi hesaplara aktardığını bilmiyorum" dedi.

5 KARDEŞ DEPREMDE FİRAR ETTİLER

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Atakan K., Ahmet K., Bedir K. (21), Doğan Can K. (31), Mustafa Can K., Eda K., E.K. (21) ve F.E. (27) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ancak Ahmet K., Atakan K., Bedir K., Doğan Can K. ve Mustafa Can K. tutuklu oldukları cezaevlerinin 6 Şubat'taki depremlerde hasar almasını fırsat bilip, firar etti. 5 kardeş, farklı tarihlerde kolluk kuvvetlerince yakalanarak tekrar cezaevine kondu.

UZMAN ÇAVUŞU DA TEHDİT ETMİŞLER

Olay ile ilgili soruşturma tamamlanıp, 353 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan detaylara göre, şüphelilerin dolandırdığı kişiler arasında uzman çavuş K.O. da yer aldı. K.O., kiraladığı aracı Atakan K.'ye teslim etti. Atakan K., aracın motorunun arızalı olduğu belirterek, sanayiye götürüleceğini söyledi. Motor ustası B.B.'yi arayan Atakan K., "Gelince araba motor yemiş de, tamam mı?" dedi. Teknik takibe takılan bu görüşmede B.B. de "Tamam sıkıntı yok, o iş bende" şeklinde cevap verdi. Çekiciyle kendisine getirilen araca bakan B.B., aracın motorunun tamamen arızalandığını söyledi. Şüpheliler, K.O.'dan sıfır motor parası talep edip, vermemesi durumunda 'Albay dayılarımız var' diyerek TSK'dan attırıp, aracı kiralarken aldıkları boş senedi de icraya koymakla tehdit etti. Bunun üzerine K.O., şüphelilere 110 bin lira ile 3 altın bilezik verdi. Ancak şüpheliler daha sonra boş senedi icraya koydu. Senedin düzenlendiği tarihte K.O.'nun sınır ötesinde operasyonda olduğu tespit edildi.

TC KİMLİK NUMARASI İSTEYİP, PASTA GÖNDERDİ

İddianamede, Mustafa Can K. ile noter katibi M.P. arasında geçen telefon görüşmeleri de yer aldı. Buna göre, Mustafa Can K., WhatsApp'tan icraya vereceği müşterisinin kimliğinin fotoğrafını atıp, ailesinin ve amcalarının TC kimlik numarası istediğini yazdı. Mustafa Can K., sanık M.P.'den istediği TC kimlik numaralarını aldıktan sonra kendisine pasta ve tatlı göndereceğini söyledi.

İddianamede ayrıca 8'i tutuklu, 23 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'silahla yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme', 'ele geçirme veya yayma', 'suç örgütüne isteyerek ve bilerek yardım etme' gibi suçlardan 2 ile 806 yıl arasında değişen hapis cezaları istemi ile Kahramanmaraş 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.