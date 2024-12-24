Üye Girişi
Haberler
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
Türkiye 12 cana ağlıyor! Acılı aileler soluğu Adli Tıp'ta aldı
Acı haberi alan aileler soluğu Adli Tıp'ta aldı
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

Bir Oto Ustası'nın Torunlarına Miras Araba Sevgisi

Bir Oto Ustası'nın Torunlarına Miras Araba Sevgisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yaşayan 59 yaşındaki oto kaporta ustası Nihat Onar, 1977 model orijinal parçalarıyla restore ettiği otomobilini, torunlarına aktarmak için garajında saklıyor. Onar, aracını satmayı kesinlikle düşünmüyor ve onu özel günlerde kullanmaktan keyif alıyor.

Düzce'de yaşayan 59 yaşındaki oto kaporta ustası Nihat Onar, orijinal parçalarıyla restore ettirdiği 1977 model otomobilini, biriktirdiği güzel anılarını torunlarına aktarabilmek için garajında muhafaza ediyor.

Üç çocuk babası Onar, 1998 yılında satın aldığı otomobilini, Kovid-19 salgını döneminde orijinal parçalarıyla restore ettikten sonra evinin garajına çekti. Özel günler haricinde ailesine dahi aracı kullanmasına izin vermeyen Onar, otomobilini torunlarına miras bırakmayı istiyor.

Onar, AA muhabirine, çok teklif gelmesine rağmen aracını satmaya kıyamadığını söyledi.

Söz konusunun para olmadığını çünkü otomobilinin manevi değerinin bulunduğunu dile getiren Onar, şöyle devam etti:

"1998'den beri bende araba. Sigortasını, bandrolünü öder, muayenesini yaptırırım, arabayı trafikten çekmem. Güzel havalarda canım isteyince biner, yine garaja çekerim. O arabaya torunlarım binecek. Çocuklara araba yok, kendilerine alsınlar. Ben sağ olduğum müddetçe herkes binemez, öldükten sonra da torunlarıma miras kalacak."

"En son 2 yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık"

Onar'ın 35 yaşındaki oğlu Ertan Onar, kardeşleriyle araba kullanmayı bu otomobilde öğrendiklerini ancak babalarının hassasiyetinden dolayı artık aracına binmediklerini anlattı.

Arabanın fabrika çıkışı orijinal parçalarıyla restore edilerek garaja çekildiğini ve sadece özel günlerde kullanıldığını aktaran Onar, 47 yaşındaki otomobilin henüz 77 bin 500 kilometrede olduğunu kaydetti.

Onar, babasının aracıyla çok güzel anılar biriktirdiğine değinerek, "Kötü zamanlarında bir gün olsun yolda bırakmamış, uğraştırmamış. En son 2 yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık, ayrı tat verdi bize. Aracı kısa da olsa kullanmak hoşumuza gitti." dedi.

Kendi aracının da babasının otomobiliyle birebir aynı olduğunu anlatan Onar, otomobiliyle yaylaya, dağlara, her yere gittiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
img

Manchester United'ın yol verdiği Altay'a kucak açan biri var
img

Aldığı ikinci el dolaptan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
img

Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı? Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? Marmaray'da intihar! UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.