İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu - Haberler

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İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

AA - Sefa Şahin - Güncel
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İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK'lı örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK'lı örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2011'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Batman, Muğla, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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