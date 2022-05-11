Bir okul açıldı, bir okul protokolü imzalandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Açılışa ,Vali Davut Gül, Hayırsever Ömer Gözeri ve ailesi, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Vali Davut Gül konuşmasında şunları ifade etti: "Bugün burada çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Hayırsever ailenin bütün fertleri bir araya gelerek, güzel bir hayra vesile oldular. Gaziantep'te 100. yılda 100 hayırsever Projesi ile de 135 protokol yaptık.

Gönül isterdi ki okullarımızın her birine ayrı ayrı açılış programı yapalım. Bizler de imkan dahilinde hayırseverlerimizle öğretmenlerimizi ve öğrencililerimizi ziyaret etmek istedik.

Ayrıca hayırseverlerimizle bir okulun açılışını yaparken, başka bir okulun protokolünü imzalamak için de bir araya geldik."

Hayırsever Ömer Gözeri ise, "Eğitime destek kampanyasında bizlere yardımcı olan, bu süreçte eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğu konusunda bizlere yol gösteren Sayın Valime huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum "dedi.

Açılış törenine katılan diğer aile fertleri ise yapılan okulda içinde vatan sevgisi barındıran gençlerin yetişmesini temenni ederek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar: "Okulumuz 32 derslikli olup, 1081 öğrencisi ve 60 öğretmeni ile eğitim öğretime devam etmektedir. Gaziantep'in 100 yılda 100 hayırsever kampanyasına katkı sağlayan rahmetli İbrahim Gözeri nezdinde Arpacıoğlu ailesi, Hösükoğlu ailesi, Gözeri ailesi ve Taş ailesinin katkılarıyla okulumuzun İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Açılış sonrasında Okulun konferans salonunda Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Kılıçparlar ile Hayırsever Ömer ve Beyza Gözeri arasında Şahinbey Sarısalkım Mahallesinde yapılacak olan Sarısalkım Beyza-Ömer Gözeri Çok Programlı Anadolu Lisesi İsim Hakkı Protokolü imzalanarak aileye teşekkür belgeleri takdim edildi.

Akabinde okulun kütüphanesi, konferans salonu ve sınıflar gezildi. Vali Davut Gül ve beraberindeki heyet, öğretmenlerle bir araya geldi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrencilerin İstiklal Marşını okumasıyla açılış ve protokol imza töreni sona erdi.

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