Bir oğulları Kırım'ın ilhakında bir oğulları Rusya'nın açtığı savaşta doğdu

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında ilk oğulları doğan Mehmet ve Oksana Celepci çiftinin ikinci oğlu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 10'uncu gününde dünyaya geldi.

Ukrayna'dan savaş nedeniyle tahliye edilen yüzlerce aileden biri olan Celepci ailesi, saatler süren otobüs yolculuğunun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Vinnitsya kentinden eşi ve iki oğlu ile gelen Mehmet Celepci, AA muhabirine, yaşadıkları şehrin havaalanının bombalandığını söyledi.

Bombardımanın ardından havaalanında büyük bir yangın çıktığını belirten Celepci, "Daha sonra yağ fabrikası vuruldu. Bir patlama daha oldu. Ukrayna'da durum kötü, dünyanın bunu bilmesi lazım. Televizyonlarda anlatıldığı gibi değil." dedi.

"Oğullarımın doğum tarihleri Ukrayna'daki acı olaylara denk geliyor"

Celepci, 8 yaşındaki oğlu Emir'in 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sürecinde doğduğunu, ikinci oğlu Kerem'in ise Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 10'uncu gününde hastanede dünyaya geldiğini ifade etti.

Ukrayna'dan ayrılmak için havaların düzelmesini beklediklerini anlatan Celepci, "Doğumdan üç hafta sonra uzun bir otobüs yolculuğunun ardından Türkiye'ye gelebildik. Oğullarımın doğum tarihleri Ukrayna'da yaşanan acı olaylara denk geliyor. Bunu ailece hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Celepci, 2006 yılından bu yana Ukrayna'da yaşadıklarını ve orada bir aile düzeni kurduklarını dile getirerek, "Ukrayna'da birçok emeğimiz var, işimiz gücümüz orada. İlk oğlum 2. sınıf öğrencisi, okulu var. Savaş biterse Ukrayna'ya dönmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ukrayna'da savaşın acı yüzünün yaşandığını vurgulayan Celepçi, şunları kaydetti:

"Rus askerleri her taraftan ülkeye girmeye çalışıyor, Ukrayna askerleri de buna karşı koyuyor. Ukrayna askerlerinin büyük bir kısmı gönüllülerden oluşuyor. Savaşın ilk gününden sonra askere gelen insanlar da çok fazla. Profesyonel askerler de var." ifadelerini kullandı.

Celepci, ailesi ile İzmir'deki yakınlarının yanına gideceklerini belirtti.