Bir ödeme devi daha kripto para kabul etmeye başlıyor - Haberler

Küresel ödeme devi olan Stripe, Bitcoin ile ödeme desteğini yeniden başlattı. Stripe'ın son Bitcoin hamlesi, kripto para desteğini askıya aldıktan dört yıl sonra geldi. Özellikle e-ticaret hizmetlerine internet üzerinden ödeme alma fırsatı sunmasıyla bilinen şirket, kripto para için büyük düşünüyor.

Stripe'a Bitcoin ile ödeme seçeneği geliyor

Ödeme şirketi Stripe, müşterilerinin Bitcoin ödemelerini uygulama aracılığıyla almasını sağlamak için OpenNode isimli girişimle anlaştı. Bitcoin ödeme altyapısı platformu olan OpenNode, Stripe müşterilerine bakiyelerini Bitcoin'e çevirme imkanı tanıyacak.

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Kripto para ödeme hizmeti, kullanıcılara önümüzdeki birkaç hafta içinde açılması hedeflenen Stripe uygulamasının bir parçası olacak. Uygulama üzerinden Bitcoin ile ödeme alınabilecek veya bakiyenin bir kısmı Bitcoin'e çevrilebilecek.

Stripe aslında Bitcoin ödemelerini yaklaşık dört yıl önce başlatarak erken adım atan firmalardan biriydi. Ancak "yavaş işlem süreleri, artan ücretler ve müşterilerin ilgisiz olduğunu" iddia ederek kripto para desteğini uzun bir süre boyunca rafa kaldırdı.

Fakat Stripe; Twitter kurucusu Jack Dorsey'in şirketi Block, PayPal ve Checkout.com gibi rakiplerinin kripto paraya kucak açmasının ardından kriptoya geçiş sürecini yeniden hızlandırdı. Ödeme devi, geçtiğimiz yıl kripto ekibini büyüttü ve Mart ayında, kripto borsaları FTX ve Blockchain.com'a para gönderme hizmetini başlattı.

Stripe ile yaptığı ortaklık sonrasında adını duyuran OpenNode, Bitcoin ödeme altyapısı için önemli bir açığı kapatıyor. ABD'li girişim, Bitcoin işlemlerini daha hızlı ve daha ucuz hale getirmek için Bitcoin Lightning Network'ü kullanıyor.

TerraUSD ve Luna, geçtiğimiz hafta dikkat çekici şekilde düştü. Birkaç hafta içerisinde kripto para borsasında yaklaşık 1 trilyon dolar yok oldu. Ancak son Bitcoin desteğinin toparlanma yaratabileceği düşünülüyor.

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