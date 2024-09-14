Bağdat'ta 25. Uluslararası Kitap Fuarı Başladı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 25. Uluslararası Kitap Fuarı'nda, Arapçaya çevrilen 'Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan' kitabı kitapseverlerle buluştu. Fuar, 21 ülkeden 600 yayınevinin katılımıyla 'Irak Okuyor' sloganıyla açıldı ve 22 Eylül'e kadar devam edecek.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta açılan 25. Uluslararası Kitap Fuarı'nda, Arapçaya çevrilen "Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" kitabı da kitapseverlerin ilgisine sunuluyor.
Başkent Bağdat'ta 25. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı başladı.
Arapça çeşitli alanlarda yazılmış binlerce kitabın yer aldığı fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamının önemli kesitini ele alan Hüseyin Besli ile Ömer Özbay'ın kaleme aldığı, "Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" isimli kitabın Arapçası da bulunuyor.
Bağdat Kitap Fuarı'nda Türkiye ile ilgili diğer bazı kitaplar da kitapseverlerle buluşuyor.
"Irak Okuyor" sloganıyla, 21 ülkeden 600 yerli ve yabancı yayınevinin katılımıyla başlayan 25. Uluslararası Bağdat Fuarı, 22 Eylül'e kadar sürecek.