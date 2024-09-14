Bağdat'ta 25. Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta açılan 25. Uluslararası Kitap Fuarı'nda, Arapçaya çevrilen "Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" kitabı da kitapseverlerin ilgisine sunuluyor.

Başkent Bağdat'ta 25. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı başladı.

Arapça çeşitli alanlarda yazılmış binlerce kitabın yer aldığı fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamının önemli kesitini ele alan Hüseyin Besli ile Ömer Özbay'ın kaleme aldığı, "Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" isimli kitabın Arapçası da bulunuyor.

Bağdat Kitap Fuarı'nda Türkiye ile ilgili diğer bazı kitaplar da kitapseverlerle buluşuyor.

"Irak Okuyor" sloganıyla, 21 ülkeden 600 yerli ve yabancı yayınevinin katılımıyla başlayan 25. Uluslararası Bağdat Fuarı, 22 Eylül'e kadar sürecek.