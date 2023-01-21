Bir kişi yol kenarında ölü bulundu Güncel Haberler İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu. İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu. Altınyol Meles Deltası mevkisinde bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ramazan Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karademir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Karademir'e aracın çarptığı ihtimali üzerinde duruyor. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.