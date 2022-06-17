Bir kişi eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çiftlikönü Mahallesi'nde bir hafta önce boşanan Burak Tekler (24) ve eski eşi Cansu Sezer (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekler, eski eşi ile 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekler, daha sonra evden kaçtı. Evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve çocuğun öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğun cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Tekler, daha sonra karakola giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

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