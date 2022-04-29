'Bir Kap Bir Kalp' deyip ihtiyaç sahibi ailelere iftarda sıcak yemek götürüyorlar

Ağrı'da bir derneğin mensupları "Bir Kap Bir Kalp" adıyla yürüttükleri projeyle hayırseverlerce hazırlanan yemekleri iftar vakti ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönülleri kazanıyor.

Kentte kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarına yiyecek dağıtan Beşir Derneği Ağrı Şubesi mensupları, ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Derneğin "Bir Kap Bir Kalp" projesi kapsamında hayırsever aileler ihtiyaç sahipleri için çeşitli yemekler yapıyor.

Sefer taslarına koyulan yemekler, iftar saati yaklaşınca dernek gönüllülerince ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülüyor.

Veren elin alan eli görmemesi sebebiyle kimsenin rencide olmadığı bu uygulama sayesinde hem iftar vakti sıcak yemeğe ulaşan ihtiyaç sahipleri hem de hayır yapabilen vatandaşlar mutlu oluyor.

Beşir Derneği Ağrı Temsilcisi Umut Oğur, hayırseverlerin desteğiyle yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

"Bir Kap Bir Kalp" projesinin çok anlamlı olduğunu belirten Oğur şöyle konuştu:

"Projeyle 100 aileye iftar açmaları için sıcak yemek götürülmesini sağladık. Beşir Destek Kart ile ihtiyaç sahiplerine belirli dönemlerde 400-700 lira arası alışveriş imkanı sağlıyoruz. Beşir Destek Kart, veren elin alan eli görmediği yardımlaşma kültürümüzün en somut ve en güzel örneklerinden biridir. Derneğimizce periyodik aralıklarla nakdi yardımların yüklendiği Beşir Destek Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerimiz, anlaşmalı marketler ve temel ihtiyaç malzemeleri satan anlaşmalı internet sitelerinden gereksinim duydukları ürünleri kolaylıkla alabilmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere toplam 33 bin lira fitre ve bir ton elma dağıttık. Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftarda bir araya geldik."

Oğur, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere 300 kilogram kırmızı et dağıttıklarını, yetim ve ihtiyaç sahibi 250 çocuğa kıyafet almaları için 400 liralık alışveriş kartı verdiklerini sözlerine ekledi.