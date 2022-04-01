Bir kadının otelde boğularak öldürülmesine ilişkin davada sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'daki otelde kalan Ferdane Kurt'u iple boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Cemil Yar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6. duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle daha önce açıkladığı mütalaasını tekrar etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, müştekilerin duruşmaya çağrılmasını istedi. Müştekilere soru sormadan ceza almak istemediğini belirten sanık Yar, son söz olarak, "Ben kimseye ihanet etmedim. Kimsenin de bana ihanet etmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Yar'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti ve herhangi bir indirim uygulamadı.

Olayın geçmişi

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi, 2. kattaki odadan çocuk ağlama seslerinin geldiğini duyarak yukarı çıkmış, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine odaya giren görevliler, Ferdane Kurt'un hareketsiz yattığını görmüştü.

İple boğularak öldürüldüğü tespit edilen Kurt'un 3 yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alınmış, olay yerinden kaçan Cemil Yar çalışmalar sonucu yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yar'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.