Bir haftada kurulan 2 konteyner çarşı, Adıyamanlı esnafları tekrar ticari hayata döndürdü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in koordinatör Vali olarak görev aldığı Adıyaman'da bir haftada Vali Çiçek'in gayret ve çalışmaları neticesinde iki çarşı tamamlanarak esnafların hizmetine sunuldu. Daha önce Elbistan'da da koordinatör vali olarak bulunan Çiçek, Elbistan merkezli iki konteynır çarşıyı da Elbistanlıların hizmetine sunmuştu.

Vali Gökmen Çiçek'in ikili ilişkilerinin kuvveti neticesinde Düzce Valiliği'nden alınan konteynırlar sayesinde kurulumu gerçekleşen Kayseri Çarşısı, Adıyamanlı esnafları tekrar ticari hayata döndürdü.

VATANDAŞLAR TAKDİR ETTİ

Yine aynı şekilde Kayseri Melikgazi Belediyesi ile görüşmeler sağlayan Vali Gökmen Çiçek Mimarsinan Çarşısının yapımını da gerçekleştirdi. Yapılan çarşılar Adıyaman'a umut olurken Vali Gökmen Çiçek'in her alanda yaptığı çalışmalar vatandaşlarca takdir edildi.

ESNAF GÜÇLENDİ

Hem deprem hem sel felaketinin ardından Adıyamanlı vatandaşların buluşma noktası olan ve ticari hayatı aktif hale getiren çarşılar adeta bir rehabilitasyon işlevi de gördü. Farklı türlerde birçok alanda çalışan esnafa sağlanan bu imkânla birlikte Adıyaman esnafı güçlendi, yenilendi.