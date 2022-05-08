Bir grup ABD'li diplomat, Rusya'nın "Zafer Günü" öncesi Kiev'e döndü
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın 9 Mayıs'ta kutlayacağı "Zafer Günü" öncesi, şubat ayında tahliye edilen ABD'li diplomatların bir kısmı ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine döndü.
Rusya'nın 9 Mayıs'ta kutlayacağı "Zafer Günü" öncesi, şubat ayında tahliye edilen ABD'li diplomatların bir kısmı ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine döndü.
Amerikan basınına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli bazı diplomatların Kiev'e döndüğünü bildirdi.
Yetkililer, Ukrayna'daki büyükelçiliğin yakında faaliyetlerini tekrar başlatacağını ve ABD bayrağının göndere çekileceğini kaydetti.
Söz konusu adımın Rusya'nın "Zafer Günü" öncesi gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel