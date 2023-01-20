Bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı Güncel Haberler Konya'nın Meram ilçesindeki bir evden, belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Konya'nın Meram ilçesindeki bir evden, belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı. Pirebi Mahallesi Aras Sokak'taki müstakil evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, tek başına yaşadığı öğrenilen A.Ç'nin oturduğu evin tüm odalarında çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Meram Belediyesi Zabıta ekipleri ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev dezenfekte edildi. Kaynak: AA / Güncel Konya Meram Güncel Haberler

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