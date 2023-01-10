Bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı Güncel Haberler Erzincan'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altında alındı. Erzincan'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altında alındı. Mengüceli Mahallesi 1325 sokak TOKİ konutlarında ikamet eden Z.Ş'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İkamet sahibi ve komşuların müdahalesi ile söndürülmeye çalışan yangının kontrolden çıkması üzerine etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi. Öte yandan yangında duman etkilenen E.K, E.A, B.A. ve G.C Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı Erzincan İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.