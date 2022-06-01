"Bir Düş Gördüm" filminin galası Gerede'de yapılacak - Haberler

Bolu Geredeli yönetmen Murat Çeri'nin yönetmenliğini yaptığı büyük bir kısmı Bolu'nun Gerede ve Seben ilçelerinde çekilen "Bir Düş Gördüm" isimli sinema filminin galası Gerede'de yapılacak.

Gerede Belediyesi, yönetmen Murat Çeri'nin New York Film yapımcıları, Bangkok Thai, Nepal ve İskandinavya gibi ülke festivallerinden ödülle dönen "Bir Düş Gördüm" filminin galasına 4 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yapacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yaptığı açıklamada, "Bir kısmı ilçemizde çekilen ve sponsorluğunu yaptığımız 'Bir Düş Gördüm' isimli film geçtiğimiz günlerde vizyona girdi, hayırlı olsun. Film birçok ödül aldı, gururlandık. Hemşehrimiz yönetmen Murat Çeri'yi ve ekibini tebrik ediyorum. Çekimler esnasında film setini ziyaret ederek kendilerine destek ve motivasyon sağlamıştık. Galaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." dedi.