&quot;Bir Düş Gördüm&quot; filmi Espiye'de öğrencilerle buluştu - Haberler

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"Bir Düş Gördüm" filmi Espiye'de öğrencilerle buluştu

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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'Bir Düş Gördüm' filmi Espiye'de öğrencilerle buluştu

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çok sayıda uluslararası festivalden ödül alan "Bir Düş Gördüm" filmini izledi.

Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çok sayıda uluslararası festivalden ödül alan "Bir Düş Gördüm" filmini izledi.

Bangkok Thai, Nepal, İskandinav ve New York Film Yapımcıları Festivali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda festivalden ödülle dönen yapım, okulun çok amaçlı solunanda öğrencilerle buluştu.

Lise Müdürü Şeref Başoğlu, AA muhabirine, velilerin de öğrencilerle filmi izleme imkanı bulduğunu ifade ederek, gösterimin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.

Başaoğlu, filmin yönetmeni Murat Çeri'nin bu ay sonu okulda öğrencilerle söyleşi yapacağını da sözlerine ekledi.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

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