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Bir dernek bakkalın veresiye defterini satın aldı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezinde bir bakkalın veresiye defterini satın aldı.

YOZGAT (AA) - Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, kent merkezinde bir bakkalın veresiye defterini satın aldı.

Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, gazetecilere, Tuzkaya Mahallesi'nde bir bakkaldaki veresiye defterinde yazılı borçları kapattıklarını söyledi.

İtik, Yozgat Valiliğinin, Osmanlının "zimem defteri" geleneğini sürdürme adına bir kampanya başlattığını belirterek, "Bizler de iş insanları olarak birkaç mahallemizde bu uygulamayı devam ettirmek adına mahalle sakinlerinin bakkaldaki borcunu kapatma kararı aldık. Mahallelinin bakkala olan 4 bin 880 lira borcunu ödedik, veresiye defterini aldık. Burada yaşayan mahalle halkının bu bakkala borcu kalmadı." dedi.

Bakkal dükkanı işleten Cihat Güneş de "Hayırseverler bakkala geldi, zimem defteri uygulamasını yaptı. Mahalle sakinlerinin borçlarını kapattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.

Bir dernek bakkalın veresiye defterini satın aldı

Bir dernek bakkalın veresiye defterini satın aldı

Bir dernek bakkalın veresiye defterini satın aldı

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Gülşen, Yozgat, Güncel, Haberler

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