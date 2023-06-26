BİR ÇİFT KORNEA İLE 4 KİŞİNİN HAYATI AYDINLANIYOR

Göz küresinin en ön kısmında yer alan, renksiz, kubbe şeklindeki dokuya kornea adı veriliyor. Dış dünya ile göz arasındaki bağlantıyı sağlayan kornea, görüntünün algılanması için gereken ışığın, göze ilk iletildiği ve kırılmaya uğradığı bölge. Toplumun büyük bir kısmı korna naklini 'gözün tamamen nakledilmesi' sansa da aslında kadavranın gözündeki sadece şeffaf tabaka organ bekleyen hastalara naklediliyor. Korneanın doğuştan veya sonradan dışa doğru kıvrılmasıyla meydana gelen şekil bozukluğu olan keratokonus, doğuştan kornea yapısının bozuk olduğu bazı hastalıklar, kornea dokusunun incelmesi veya yırtılması, enfeksiyon, fiziksel travma gibi etkenler nedeniyle korneanın zedelenmesi gibi pek çok nedene bağlı olarak korneada meydana gelen doku veya fonksiyon kaybı sonrası oluşan görme bozuklukları, hatta tam görme kaybının tedavisi için kornea naklinden başka seçenek kalmıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, dünyada milyonlarca, ülkemizde de binlerce hastanın kornea nakli beklediğine işaret ederek "katmanlı kornea nakli" olarak bilinen yöntemin daha çok hastaya şifa verme şansı doğurduğu için çok önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yıldırım, geçtiğimiz Mart ayında kendi kliniklerinde aynı gün içinde tek bir korneadan iki hastaya gerçekleştirdikleri nakil operasyonuyla ilgili de önemli bilgiler verdi.

KORNEANIN ÖN VE ARKA BÖLGESİ AYRILIYOR

TEK KORNEADAN AYNI GÜNDE İKİ HASTAYA ŞİFA

"KOMŞULARIM 'AYNI GÖZ RENGİNİ NASIL TUTTURDULAR?' DEDİ"

Ameliyattan detay görüntüler