BİR BLOĞU YIKILIP, DİĞER BLOĞU AZ HASARLI OLAN HASTANE İÇİN 'GÜÇLENDİRİN' ÇAĞRISI

TÜRK Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Mehmet Kayhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde A bloğu yıkılıp, B bloğu ise az hasarlı raporu verilen İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının tedirgin olduğunu belirtip, binanın güçlendirilmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu, yerle bir oldu. İçerisinde cerrahi, koroner ve dahili yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu blokta; enkaz altında kalan 80 hasta ile sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca resen başlatılan soruşturmada; 18 Şubat'ta enkazdan örnekler alındı. Tutanaklara ayrıca 2012'de A blok için verilen 'depreme dayanıksız' raporu da girdi. 4 Mart'ta da Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazılarak, 'Deprem Dayanıklılık Testi'nin temin edilmesi istendi. Denetim ve tedbir almak ile yükümlü kamu görevlilerinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edildi. Müteahhit A.Ö. ile fenni mesul S.T.'nin ise şüpheli olarak ifadesinin alınmasına kararlaştırılıp, yakalama kararı verildi.

B BLOK İÇİN DE AZ HASARLI RAPORU

Hastaneye ilişkin soruşturma sürerken, hizmet veren B blok için de inceleme yapıldı. B blok için az hasarlı raporu verildi. Türk Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Mehmet Kayhan, sağlık çalışanlarının endişe ettiğini belirterek, binanın güçlendirilmesini istedi. Çalışanlarının psikolojisinin dikkate alınması gerektiğini belirten Kayhan, Burada çalışanların da depremzede olduğu düşünülerek, çalışma şartlarının düzeltilmesi lazım. Hastanemizde çalışan sağlık çalışanların çalışmama gibi durumları yok. Çalışma şartları ve kalacak yer problemleri var. Bunlar çözüldüğünde sağlık hizmetinde bir sorun kalmayacak dedi.