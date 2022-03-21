"Bir Bayraktar TB-2 Dahil 6 SİHA Daha Düşürdük"
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdikleri Ukrayna saldırılarıyla ilgili açıklama geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdikleri Ukrayna saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov ayrıca Rus güçlerinin, Ukrayna'ya ait Türkiye yapımı Bayraktar TB-2 SİHA dahil toplam 6 SİHA'yı vurduğunu söyledi.
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