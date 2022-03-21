"Bir Bayraktar TB-2 Dahil 6 SİHA Daha Düşürdük"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdikleri Ukrayna saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov ayrıca Rus güçlerinin, Ukrayna'ya ait Türkiye yapımı Bayraktar TB-2 SİHA dahil toplam 6 SİHA'yı vurduğunu söyledi.

DailyMotion.com / Güncel