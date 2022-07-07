Bakan Koca: "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ekrem Karakaya'nın ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'nın birlikte taziyeleri kabul etmesi Taziye sonrası Bakan Koca'nın açıklamaları Dr. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ekrem Karakaya'nın ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'nın birlikte taziyeleri kabul etmesi Taziye sonrası Bakan Koca'nın açıklamaları Dr. Ekrem Karakaya'nın ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'nın açıklamaları KAYSERİ - Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Defin sonrası taziyeleri kabul eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ekrem Karakaya'nın ağabeyi Mehmet Murat Karakaya gazetecilere açıklama yaptı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Politika Güncel Haberler

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