BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
BİR AYLIK ÖMÜRLERİ OLAN TERS LALELER YÜKSEKOVA'DA ÇİÇEK AÇTI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı.

Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.

Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, 'Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title