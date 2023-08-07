Antalya'da koltuk değneği ile yürüyebilen engelli vatandaş yolcu minibüsünün çarpması sonucunda yaralandı. Yaralanan kişinin bir ayağının protez olduğu, diğer ayağının da yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandığı bildirilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir ayağı protez olan engelli adam minibüsün altında böyle kaldı

Minibüsün engelli adama çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da koltuk değneği ile yürüyebilen engelli vatandaş yolcu minibüsünün çarpması sonucunda yaralandı. Yaralanan kişinin bir ayağının protez olduğu, diğer ayağının da yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandığı bildirilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesinde yaşandı. Doğu Garajı içerisinde hareket halindeki Ramazan Esgiyurt'un kullandığı 07 J 2140 plakalı yolcu minibüs, yazıhaneler bölgesinden minibüslerin bulunduğu bölüme geçmekte olan koltuk değnekli Ahmet Yıldırım'a çarptı.

Minibüsün sağ tamponunun dokunmasıyla birlikte elindeki baston düşen ve minibüsün otomatik kapısına çarpan Ahmet Yıldırım ayağından yaralanırken, diğer ayağının olmadığı ve protez olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan Ahmet Yıldırım, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.