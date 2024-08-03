Bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy muhtarı Tarık Gül; toprak altında kaldığı tespit edilen bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Gül, su kaynaklarını korumanın önemine dikkat çekerek; geçmişte en kurak günlerde bile çeşmede su olduğunu hatırlattı.

İlçeye bağlı Abdi köyünün 43 yaşındaki muhtarı Tarık Gül, köy sakinleriyle yaptığı inceleme sunucu bir asır önce kullanılan ancak daha sonra atıl vaziyette kalması sebebiyle toprak altında kalan çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Yaklaşık 30 yıl önce çeşmenin toprak ile kapandığını ancak yıllar sonra yaptıkları çalışmayla yeniden kullanıma hazır hale getirmek istediklerini ifade eden Gül, su kaynaklarının önemine vurgu yaptı.

Muhtar Gül, "Bu işe başlama sebebimiz aslında temel ihtiyacımız olan su kaynaklarının şu anda kuruması. Yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktan depomuza gelen su olmazsa şu anda hiçbir su kaynağımızdan su gelmiyor. Kuraklıklar zaten malum. Bu sebeple atalarımızın, dedelerimizin kullandığı ve tarihi çok eski olan çeşmelerimizin var olduğu yerleri tespit edip bunları vatandaşın kullanımına açmayı tercih ettik. Azalarım ve köylümüzün de desteğiyle. Bu sebeple buranın yolu yaklaşık 25-30 yıldır kapalıydı. Tarihi pınarımız da bir asrı geçmiş pınar. Dedem 1930 doğumlu; dedemin bile ne zaman yapıldığını bilmediği bir pınar. Ama heyelandan dolayı zamanla toprak altında kalmış. Biz de buranın suyunun en kurak zamanlarda bile kesilmediğini duyduk. Bu sebeple çeşmeyi açma kararı aldık" dedi.

Tarihlerine sahip çıkarak çeşmeyi faaliyete geçireceklerini belirten Gül, "Yan duvarlarını yapmayı planlıyoruz. Çeşmenin kapalı olan diğer bölümünü de açarak kullanıma hazır hale getirmek istiyoruz. Zaten burayı açtıktan sonra işimiz daha bitmeden bile çeşme dolmaya başladı. Bu kuraklıkta gelen şu su bizim için velinimettir" şeklinde konuştu.

Çeşmenin taşla örüldüğünü ve yıllar geçse de formunu kaybetmediğini aktaran Gül, "Taşlar kendini bozmamış. Ufak tefek restore işlerimiz var. Tarihi yapısını bozmadan ilk gün nasıl yapıldıysa o hale getirip vatandaşımızın kullanımına sunacağız" ifadelerine yer verdi.