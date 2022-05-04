Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde bir asır önce başlayan, tüm köylülerin köy meydanında toplanarak birbirleriyle bayramlaşma geleneği günümüzde de devam ediyor.

Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde köy halkı büyük dedelerinden kalan bayramlaşma geleneğini sürdürmek için bayramın 2'nci veya 3'üncü günü köy meydanında toplanarak toplu şekilde bayramlaşıyorlar. Bir geleneği yaşatmak adına köyde bulunanlar veya köyden taşınmış olup il dışında yaşayan Höyük köylüleri, bayramda bir araya gelip köy meydanında toplanıyorlar. Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten Höyük köyü muhtarı İmral Kara, "Genelde bayramın 2. veya 3. günü atalarımızdan bu yana gelen dayanışma ve tanışma kaynaşma olarak yaptığımız bayramlaşma geleneği günümüzde de devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu gelenek devam eder" dedi. Höyük köyü Osman Karaoğulları Dernek Başkanı Bülent Kara ise "Bu geleneksel etkinliğimiz asırlar boyu süren bir etkinlik. Dedelerimizden bu yana süre gelen bir etkinlik. Bizde onlardan devraldığımız bu geleneği devam ettiriyoruz. Kalabalık bir şekilde katılımla bayramlaşma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel