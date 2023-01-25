Bir araçta ruhsatsız 39 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi Güncel Haberler Mersin'de bir araçta ruhsatsız 39 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de bir araçta ruhsatsız 39 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah taşıdığı belirlenen otomobili takibe aldı. Dron ile havadan izlenen araç, otoyoldaki uygulama noktasında durduruldu. Otomobildeki aramada ruhsatsız 39 tabanca ve 2 tüfek, çelik yelek, tabanca susturucusu, çok sayıda fişek, 120 uyuşturucu hap ile 10,7 gram kokain ele geçirildi. Polis, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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