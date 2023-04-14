'Bir Afet Masalı Müzikali'nde depremzede çocuklar için oyuncak toplanacak

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, depremzede çocuklar için "Bir Afet Masalı Müzikali"ni sahneleyecek.

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, depremzede çocuklar için "Bir Afet Masalı Müzikali"ni sahneleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre çocukları afetlere karşı bilinçlendirmek için sahnelenen eser, 16-17 Nisan'da Kozyatağı Kültür Merkezi, 18-19 Nisan'da ise Halis Kurtça Çocuk Merkezi'nde izlenebilecek.

Müzikali izlemeye gelenlerin getireceği hediye oyuncaklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda afet bölgesindeki depremzede çocuklara dağıtılacak.

Eserin müziklerini Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri hazırladı, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy de senaryosunu yazıp, sahneye koydu.

Müzikal, çocuklara, afetler sırasında ne yapacakları ve sonrasında nasıl korunacaklarını anlatıyor. Afet anında en çok ihtiyaç duyulan su, diş fırçası, terlik, çanta, pil, fener, radyo, konserve gibi araç gereçler oyunda birer karaktere bürünüyor.