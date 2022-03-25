BiP Genel Müdürüğü'ne Gökhan Yüksektepe atandı

Yerli iletişim platformu BiP'in genel müdürlüğüne Gökhan Yüksektepe getirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamada, kullanıcı talepleri doğrultusunda Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli iletişim platformu BiP'in genel müdürlüğüne Gökhan Yüksektepe'nin atandığı bildirildi. Açıklamada verilen bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü'ndeki lisans eğitimini 2000 yılında tamamlayan Gökhan Yüksektepe, MBA programındaki yüksek lisans derecesini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2003 yılında aldı. İş hayatına 2000 yılında Turkcell'de Network Planlama Mühendisi olarak başlayan Yüksektepe, 2007-2015 yılları arasında Superonline'da Network Planlama Yöneticisi, 2015-2020 yılları arasında ise Turkcell Güney&Batı Bölge Saha Operasyon Direktörlüğü görevini üstlendi. Yüksektepe, 2020 yılından beri Dijital Servisler&Çözümler Grubu'nda Gelişen Platformlar Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.

"Teknolojide yerliliğin kritik önemine bir kez daha tanık olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Yüksektepe, BiP'in mevcut durumu ve gelecek planlarını değerlendirerek, siber güvenlik odağında kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti. Kesintisiz ve güvenli iletişimin son derece önem taşıdığına değinen Yüksektepe, "Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve buna paralel küresel uygulamalardaki kesintiler, teknolojide yerliliğin kritik önemine yeniden tanık olmamızı sağladı. Bugün teknoloji ihracatında güçlü ülkeler, artık kriz süreçlerinde ihraç ettikleri teknolojiler, ürün ve hizmetler üzerinden ülkelere yaptırımlar uygulayabiliyor, bu sebeple yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi hem iletişim ve teknoloji faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak hem de güvenlik açısından stratejik önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu anlamda BiP'in, yerel uygulamaların değerinin arttığı bir dönemde, ülke sınırları içinde geliştirilmesinin ve tüm kullanıcı verilerinin yine ülke sınırları içindeki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde titizlikle korunmasının Türkiye için stratejik bir değer oluşturduğunu vurgulayan Yüksektepe, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra Hindistan, Pakistan, Malezya, Bangladeş ve Endonezya başta olmak üzere toplam 192 ülkede 90 milyonu aşkın indirilme sayısına ulaşan ve globalde 4,5 kat büyüyen BiP'in uluslararası alandaki başarısı da güvenli bir platform olduğunu ortaya koyuyor. 33 ülkede 7 operatörle yaptığımız küresel anlaşmalarla birlikte 2022'de BiP'i daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun çaba göstereceğiz. Standart mobil uygulama anlayışının ötesinde insanların birçok ihtiyacını karşılayabildikleri bir yaşam platformu olarak konumlandırdığımız BiP, milyonlara kesintisiz ve güvenli iletişim deneyimi sunmaya ve gelişmeye devam edecek."

Kapsayıcı iletişim deneyimi için tüm operatör kullanıcılarına açık

Açıklamaya göre, Türkiye'de operatör fark etmeksizin internet kotasını harcamadan herkesin rahatlıkla kullanabildiği BiP, sunduğu birçok özellikle dikkati çekiyor. BiP'teki 'Durum' özelliğiyle kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor.

'Grup Taşıma' özelliği sayesinde daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP'e aktarılabiliyor. Ayrıca BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor.

BiP'in içinde bulunan Acil Durum Butonu, deprem ve diğer doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesine yardımcı oluyor. İhtiyaç halinde uygulama içindeki butona basan kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyaçları olup olmadığı bilgisini konumlarıyla birlikte gönderebiliyor.

BiP'in 'Kaybolan Mesaj' özelliği sayesinde ise gönderilen mesajlar, seçilen süre boyunca sohbet ekranında görünüyor ve süre sonunda otomatik olarak siliniyor.

'Anlık Çeviri' özelliği mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan tanıyor. BiP'in kullanıcı verileri, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.