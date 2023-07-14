BİOSB ve BİYOSAD Başkanı Ercan Varlıbaş'tan 15 Temmuz mesajı

Biyoteknoloji İhtisas Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Varlıbaş, 15 Temmuz'un sembol bir tarih olduğunu belirterek, yaşanan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin demokrasiye sahip çıkma iradesiyle önlendiğini bildirdi.

Biyoteknoloji İhtisas Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

BİYOSAD'dan yapılan açıklamada konuya ilişkin mesajı yer alan Varlıbaş, 15 Temmuz'un sembol bir tarih olduğunu belirterek, yaşanan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin demokrasiye sahip çıkma iradesiyle önlendiğini bildirdi.

Varlıbaş, "O gün Türk milleti, demokrasinin yalnızca siyasi bir rejim olmadığını, bir kültür, bir yaşam biçimi olduğunu ve bu yaşam biçimini benimsediğini, özümsediğini bütün yönleriyle ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de demokrasinin toplumun her alanında, siyasette, ekonomide, güvenlikte, kültürde, sanatta ve sporda yerleştiğini kaydeden Varlıbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokrasi, ekonomik kalkınma ve büyümenin de en önemli rehberidir. Özgür bir düşünce ortamı, nitelikli eğitim, bireylerin yeteneklerinin sınırsızca gelişimi ekonomik kalkınma ve büyümeyi sağlar. Hem sermaye hem iş gücünün huzur içinde çalışma ortamında bir araya gelmesi, tüm dinamiklerin uyumu o ülkenin uluslararası konumunu ve itibarını da doğrudan artırır. Dolasıyla demokrasi, sanayi ve ticaret için olmazsa olmaz kuraldır."

"Hiçbir güç milletin iradesinden üstün tutulamaz"

Ercan Varlıbaş, hiçbir gücün milletin iradesinden daha üstün tutulamayacağının altını çizerek, milletin kararı ve tutumunun demokrasiyi koruyacak ve işletecek kişileri ve kurumları belirleyeceğini vurguladı.

Varlıbaş, "Bu tutum, eleştirilebilse de hiçbir zaman yok sayılmamalı. 15 Temmuz, milletin tutumunun asıl güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.