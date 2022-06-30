BioNTech/Pfizer ABD'ye 3,2 milyar dolara 105 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek - Haberler

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BioNTech/Pfizer ABD'ye 3,2 milyar dolara 105 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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BioNTech/Pfizer ABD'ye 3,2 milyar dolara 105 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

ABD hükümetinin, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 105 milyon doz satın aldığı bildirildi.

ABD hükümetinin, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 105 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD hükümetiyle bu yaz en kısa sürede teslim edilmek üzere 105 milyon doz Kovid-19 aşısı tedariki için bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD hükümeti, yeni parti için 3,2 milyar dolar ödeyecek.

Söz konusu anlaşma, Omicron varyantına karşı güncellenen, orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiği açıklanan ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay bekleyen Kovid-19 aşılarının tedarikini içeriyor.

Bu arada ABD hükümetinin, şirketlerle Kovid-19 aşı tedariki imzaladığı ilk sözleşmesinde doz başına fiyat 19,50 dolar iken güncellenmiş aşının doz başı fiyatının yeni kontratta 30 doların üzerinde olması dikkati çekti.

Pfizer ve BioNTech, ABD yönetiminin söz konusu aşıdan 195 milyona kadar ek doz satın alma seçeneğine de sahip olduğunu belirtti. Böylece ABD hükümeti son anlaşmayla toplamda 300 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

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