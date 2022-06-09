BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için Afrika'da ilk fabrikanın temelini 23 Haziran'da atacak - Haberler

BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için Afrika'da ilk fabrikanın temelini 23 Haziran'da atacak Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşıyı Pfizer ile geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Afrika'daki ilk mRNA tabanlı aşıların üretim tesisinin temelini bu ay atmayı planlıyor. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşıyı Pfizer ile geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Afrika'daki ilk mRNA tabanlı aşıların üretim tesisinin temelini bu ay atmayı planlıyor. BioNTech'ten yapılan açıklamada, Ruanda'nın başkenti Kigali'de 23 Haziran'da mRNA tabanlı aşıların üretimi için nakliye konteynerlerinden yapılmış aşı fabrikasının temelinin atılacağı bildirildi. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin daveti üzerine temel atma törenine Afrika'dan devlet başkanları, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) üst düzey temsilcilerinin katılacağı aktarılan açıklamada, 2022 sonuna kadar Kigali'deki üretim tesisi için ilk konteyner modüllerin teslim edileceği kaydedildi. Afrika'daki tesislerde üretilecek aşıların Afrika ülkelerinde kar amacı olmadan düşük bir fiyatla satılması bekleniyor. Yüksek kar açıklayan BioNTech, yoksul ülkelerde üretim için Kovid-19 aşı patentlerini askıya almaya karşı olması nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyordu. AA / Bahattin Gönültaş - Güncel Afrika Pfizer mRNA Güncel Haberler

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