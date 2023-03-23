Biontech, İsrail'de Kanser İlacı ve Aşısı Geliştirme Merkezi Kuracak

KUDÜS, 23 Mart (Xinhua) -- Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech SE, İsrail'de kansere karşı aşı ve ilaç geliştirme ve üretmeye yönelik bir merkez kuracak.

KUDÜS, 23 Mart (Xinhua) -- Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech SE, İsrail'de kansere karşı aşı ve ilaç geliştirme ve üretmeye yönelik bir merkez kuracak.

İsrail Maliye Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamaya göre yeni merkez, Kudüs Belediyesi'yle birlikte, İsrail'in maliye, sağlık ve ekonomi bakanlıkları işbirliğiyle Kudüs'ün kuzeybatısındaki Har-Hotzvim Yüksek Teknoloji Parkı'nda kurulacak.

Açıklamada merkezin, kanser tedavisinde mRNA teknolojilerine odaklanacağı ve gelecekte ortaya çıkabilecek pandemilere daha iyi hazırlanma imkanı vereceği kaydedildi.

Alman şirket, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Ness Ziona kentinde, yakınlardaki Weizmann Bilim Enstitüsü ile işbirliği içinde bir mRNA mükemmellik merkezi de kuracak.

Mükemmellik merkezi kanser, bulaşıcı hastalıklar ve diğer hastalıkların tedavisini teşvik etmek üzere İsrail'in araştırma enstitüleri ve hastanelerinde yaşam bilimleri, bilgisayar bilimleri, fizik, kimya gibi alanlarda çalışan bilim insanlarını biraya getirmeyi amaçlıyor.