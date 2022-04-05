Binyang'dan Hızlı Tren Manzarası
Xinhua - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NANNİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Binyang ilçesinde bulunan tarlaların üzerindeki köprüde ilerleyen yüksek hızlı bir tren görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)
NANNİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Binyang ilçesinde bulunan tarlaların üzerindeki köprüde ilerleyen yüksek hızlı bir tren görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)
Xinhua / Güncel