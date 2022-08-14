Binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu

Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası ziyaretçilerini cezbediyor.

Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası ziyaretçilerini cezbediyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan galerinin giriş bölümü olan sulu mağara, yılın her dönemi turizme açık tutulurken, kuru mağara ise yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay ziyarete kapatılıyor.

"Doğal klima" olarak adlandırılan mağaranın girişinde sıcaklık 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı temmuz ve ağustos aylarında mağarayı ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor.

Yarasalar dışında "kavuşamayan eller"e benzetilen sarkıtlar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

"Bu yıl 1 milyon turist hedefimiz bulunmakta"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ersoy Canbek, AA, muhabirine, fiziksel görünümü, konumu ve bilinilirliğiyle öne çıkan Dupnisa mağarasının görülmesi gereken yerlerden olduğunu söyledi.

Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'nın sarkıt ve dikitleriyle görsel şölen sunduğunu ifade eden Canbek, mağaraya ilginin her geçen gün arttığını kaydetti.

2 bin 700 metre uzunluğundaki mağaranın 450 metrelik kısmının turizme açık olduğunu ifade eden Canbek, "Mağarada 60 binden fazla yarasa kışı bu alanda geçirmektedir. Yarasaların üreme dönemleri olan 15 Kasım-15 Mayıs arasında turizme kapalı olan mağara, yarasa türleri için bir koruma alanıdır." dedi.

Mağarayı ziyaret eden yerli turistlerin yanı sıra yabancı turist sayısının da arttığını anlatan Canbek, şöyle devam etti:

"Özellikle ziyaretçi sayısı son yıllarda 500 binin üzerinde gerçekleşmiş olup, sağlık ve karavan turizminin gözdesi haline gelmiştir. Bu yıl 1 milyon turist hedefimiz bulunmaktadır. Bulgaristan, Romanya ve özellikle Yunanistan üzerinden çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Mağara, yıl içerisinde sürekli akan yer altı nehri ve nehrin meydana getirdiği göller, dev boyutlu sarkıt, dikit ve sütunlar ve büyülü atmosferi ile sizleri bekliyor."

"Mağaranın bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyorduk"

Bulgaristan'dan gelen Nikolata Andrea, mağaranın çok güzel olduğunu ancak yarasalardan biraz korktuklarını söyledi.

Ülkelerinde mağaranın güzelliklerini anlatacaklarını ve tekrar geleceklerini belirten Andrea, "Mağaranın bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyorduk. Bu kadar güzel bir mağarayı ilk kez gördüm." dedi.

Dupnisa'ya nasıl gidilir?

Kırklareli merkezden Dupnisa Mağarası'na gitmek için Istranca Dağları istikametine 58 kilometre katedilmesi gerekiyor.

Birçok akarsu ve gölün bulunduğu yolda, sık ağaçların dal ve yaprakları gökyüzünü kaplıyor. Yol kenarındaki tesislerde mola verenler, Istranca Dağları'nın bol oksijenli havasını soluma imkanı da buluyor.