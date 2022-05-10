Binlerce Vatandaş Canlar Şenliğinde Buluştu

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen şenlik, bu yıl vatandaşların yoğun katılımıyla yeniden yapıldı. Şenliğe CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Süleyman Girgin ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Bodrum CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Bodrum Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği üyeleri ve mahalle muhtarları ile binlerce vatandaş katıldı.

Hoşgörü, kardeşlik, barış mesajlarının verildiği etkinlikte Ege Tahtacı Kızılcapınar Derneği Semah Grubu'nun ardından; Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Halk Müziği Topluluğu & Mekteb-i İrfan Zakirleri, Saygın Şahin, Erkan Oğur Müzik Okulu, Kum İrmene Derneği – Bir Saz Bir Söz Sanat Grubu ve İlhan Özçelik müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı konuşmada, "Hoş geldiniz, biz de hoş geldik ve buluştuk beraberce. Aramıza ne girerse girsin. Neticede biz birbirimizi buluyor ve tekrar sevgiyle hoşgörüyle açık kalplilikle bir arada olabilmeyi gerçekten öğrenmişiz toplum olarak. Burada cem olduk, bir araya geldik. Aramıza virüs girdi, bizi iki sene ayırdı. Daha önceki şenliklerde de ben katılmaya çalıştım. Ama her şerde bir hayır var. Her musibetten bir güzel şey doğabiliyor. Ve belki virüs ve virüsün getirdiği ortam bizi bazı şeyleri daha iyi değerlendirme toplum olarak bazı şeyleri daha iyi anlama ve onlarla ilgili de gelecekte neler yapmamız gerektiği konusunda da kararlar alma imkânı veriyor." dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise, "Turizm sezonunun açıldığı Bodrum'da baharın etkisini her geçen gün daha da hissetmeye başladık. Havalar iyice ısınmaya başladı ve turizm ile beraber havaların ısınmasıyla içimize baharın sıcaklığı daha da işlemiş durumda. Biliyorsunuz, bu etkinlik nisan sonunda olacaktı. Ramazan nedeniyle biraz kaydı. Bu sıcak havanın asıl sıcaklığı bizlerin birlikteliği ve kardeşliği. Sizlerle birlikte olmanın, Bodrum kaymakamı olarak mutlu ve haklı gururunu yaşıyorum. Dışarıdan gelen ve buradan bizim köylerimizden gelen bütün misafirlerimize, tekrardan hoş geldiniz diyorum." dedi.

Kaymakam Bayar'ın ardından konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un demokrasiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu içselleştirmiş hoşgörülü havasının hepimiz için çok büyük bir şans olduğunu dile getirdiği konuşmasında din, dil, ırk, mezhep ayrımının hiçbir öneminin olmadığını vurgulayarak "Hep beraber varız." dedi.

Başkan Aras konuşmasında şunları söyledi:

"Biz gönül gözümüzle insana insan gözüyle bakıyoruz. Alevilik felsefesinin temelinde de koşulsuz bir sevgi vardır. Biraz önce ifade ettiği gibi arkadaşımızın bunca badireye rağmen Alevilerin canları halen sevgiyle dolu. Halen dostluk, kardeşlikle barışla dolu. Bu bizim en büyük gücümüzdür. Sizlerden aldığımız bu feyizle biz de topluma bu güzel duyguları aşılamaya çalışıyoruz çocuklarımıza geleceğimize bu güzel duyguları aşılamamız gerekmektedir."

2023'e cemevi ile girmeyi planladıklarını ifade eden Aras, "Sevgili Alevi Bektaşi Kültür Derneği, değerli muhtarlarım, değerli başkanım hep beraber çok güzel bir cemevi kazandırmak için seçimlerde de yola çıkmıştık ve bunun üzerine tahsislerimizi yaptık. İki sene biraz yavaşladık ama bu arada sağ olsun Günkut Akın hocamız birçok güzel proje hazırladılar. Cemevimiz için bu sene ihalemizi çıkıyoruz. Ama onu hep beraber yapacağız, elbirliğiyle yapacağız. Sevgiyle barışla onun temelini atacağız. Onun mayasında barış olacak, kardeşlik olacak, demokrasi olacak. 2023'e inşallah onu açarak gireceğiz. Ben bu güzel günde sizleri bir kere daha selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum canlar." dedi.

Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik, Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konseri ile son buldu. Halk tarafından çok sevilen sanatçının konseri ile vatandaşlar, güzel bir müzik şöleni yaşadı.

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