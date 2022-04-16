Binlerce öğretmene hayat kurtaran 'ilk yardım' eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncülüğünde 2019 yılından bu yana 55 bin 460 öğretmen ve personel, "yetkili ilk yardımcı" sertifikası aldı.

MEB'den yapılan açıklamada, ülke genelinde İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezlerinin yanı sıra tüm il milli eğitim müdürlüklerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 82 "İlk Yardım Eğitim Merkezi", 23 ek sınıf bulunduğu belirtildi.

Eğitici eğitimi alan 267 öğretmen ve Sağlık Bakanlığından yetki belgesi almış 676 eğitmenle sürdürülen çalışmalarda, 2019-2022 yılları arasında 55 bin 460 öğretmen ve personelin, okullarda acil müdahale gerektiren durumlara karşı "yetkili ilk yardımcı" sertifikası aldığı bildirildi.

Ayrıca Bakanlıkça yürütülen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme" projesi kapsamında da 45 bin öğretmenin ilk yardımcı olmaya hak kazandığı kaydedildi.

93 binden fazla öğretmen "ilk yardımcı sertifikası" aldı

Açıklamaya göre, "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesi kapsamında 260 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilmesi süreci de devam ediyor.

Bu kapsamda 93 bin 24 öğretmen, "Avrupa İlk Yardım Sertifikası" akreditasyonuna sahip "Türk Kızılay İlk Yardımcı Sertifikası" aldı. Ayrıca öğretmenler dışında 148 bin 484 Bakanlık personelinin ilk yardımcı olması sağlandı.

İlk yardım eğitimleri genişleyecek

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesinde de temel eğitimde görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi verilecek. Eğitimler ilk aşamada pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerle başlayacak.

Bakanlık, ilk yardım eğitimlerinin okul gıda işletmecileri, güvenlik görevlileri, veliler, servis şoförleri ve diğer paydaşlara da verilmesini planlıyor.